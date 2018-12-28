Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün İçin Yaklaşık 9 Milyon 500 Bin Vatandaşımız İmar...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün İçin Yaklaşık 9 Milyon 500 Bin Vatandaşımız İmar...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandılar.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandılar. Toplamda yaklaşık 14 milyar liralık bir bedel ödendi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:48 Kaynak: AA

Murat Kurum, Güncel
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