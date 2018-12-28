Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün İçin Yaklaşık 9 Milyon 500 Bin Vatandaşımız İmar...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandılar.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız imar barışından faydalandılar. Toplamda yaklaşık 14 milyar liralık bir bedel ödendi."

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