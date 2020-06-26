Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki selin ardından başlatılan hasar tespit... - Son Dakika
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki selin ardından başlatılan hasar tespit...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı yapının tespit edildiğini bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki selin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, Kestel, Orhangazi, İznik ve İnegöl'de 10 ağır hasarlı, 35 az hasarlı yapının tespit edildiğini bildirdi.
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26.06.2020 19:51:43. #1.13#
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