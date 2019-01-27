Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Buse'nin Arandığı Noktada

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Buse'nin arandığı noktadaANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kemer ilçesinde aracıyla sel sularına kapılarak kaybolan üniversite öğrencisi Buse Acar'ın arandığın noktada inlemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Buse'nin arandığı noktada



ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kemer ilçesinde aracıyla sel sularına kapılarak kaybolan üniversite öğrencisi Buse Acar'ın arandığın noktada inlemelerde bulundu. Sabah saatlerinde Buse'nin arama çalışmalarının devam ettiği ağva deresine gelen Bakan kurum, 4. güne giren arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kurum'un incelemeleri devam ediyor. Bakan Kurum Busenin babası Ahmet Acar ile de görüştü.

Buse Acar geçtiğimiz Perşembe günü Kemer'de annesiyle birlikte bulunduğu araç ile dalgaları izlerken aracın fırtına sebebiyle savrulması sonucu sel sularına kapılmış, annesi kurtarılırken Buse Acar kaybolmuştu.

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