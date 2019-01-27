Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Buse'nin Arandığı Noktada İncelemelerde Bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Buse'nin arandığı noktada incelemelerde bulundu ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum Kemer
ilçesinde aracıyla sel sularına kapılarak kaybolan üniversite öğrencisi Buse Acar'ın arandığın noktada inlemelerde bulundu. Sabah
saatlerinde Buse'nin arama çalışmalarının devam ettiği ağva deresine gelen Bakan kurum, 4. güne giren arama çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kurum'un incelemeleri devam ediyor. Bakan Kurum Busenin babası Ahmet Acar
ile de görüştü. Antalya
'nın Kemer ilçesinde 4 gün önce hortumda, bulunduğu aracın dereye sürüklenmesiyle kaybolan 20 yaşındaki Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Komando
Özel Asayiş Komutanlığı ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekibi, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri katılıyor.
20 kişiden oluşan tim yaklaşık 150 metre genişliğindeki Ağva
Deresi'nde çalışmalarını sürdürüyor.
Buse Acar geçtiğimiz Perşembe günü Kemer'de annesiyle birlikte bulunduğu araç ile dalgaları izlerken aracın fırtına sebebiyle savrulması sonucu sel sularına kapılmış, annesi kurtarılırken Buse Acar kaybolmuştu.