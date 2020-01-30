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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bütün Elazığ'da çalışmalarımızı yürütüyoruz.
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bütün Elazığ'da çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Bütün Elazığ'da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde hasar tespit çalışması bittiği zaman vatandaşlarımız hak sahibi olacaklar. Afet bölgesinde alınması gereken her türlü karar alınmış durumdadır." - ELAZIĞ
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