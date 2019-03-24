Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) Bu Dev Tesis, Yıllık...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) Bu Dev Tesis, Yıllık...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) Bu dev tesis, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) Bu dev tesis, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Bu şu demek; yerli üretim yapılacak ve ülkemiz, ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:07 Kaynak: AA

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