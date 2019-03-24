Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) Bu Dev Tesis, Yıllık...
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) Bu dev tesis, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
: " (Ceyhan
Petrokimya Endüstri Bölgesi) Bu dev tesis, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Bu şu demek; yerli üretim yapılacak ve ülkemiz, ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olacak."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:07 Kaynak: AA
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