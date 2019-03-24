Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) İlk Tesisle Birlikte...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) İlk Tesisle Birlikte...

33 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) İlk tesisle birlikte Türkiyemizin cari açığının azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar, bütününde de 4-5 milyar dolara varan bir katkı sağlayacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) İlk tesisle birlikte Türkiyemizin cari açığının azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar, bütününde de 4-5 milyar dolara varan bir katkı sağlayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:39 Kaynak: AA

Murat Kurum, Ceyhan, Güncel
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