Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) İlk Tesisle Birlikte...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) İlk tesisle birlikte Türkiyemizin cari açığının azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar, bütününde de 4-5 milyar dolara varan bir katkı sağlayacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
: " (Ceyhan
Petrokimya Endüstri Bölgesi) İlk tesisle birlikte Türkiyemizin cari açığının azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar, bütününde de 4-5 milyar dolara varan bir katkı sağlayacak."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:39 Kaynak: AA
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