Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Çöken Binanın Etrafındaki 10 Binayı Boşalttık."
1 saat önce
IHAAW181213-ASA/09-02-2019- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Çöken binanın etrafındaki 10 binayı boşalttık." 09.02.2019 18: 12: 13 TSI NNNN.
IHAAW181213-ASA/09-02-2019
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Çöken binanın etrafındaki 10 binayı boşalttık." 09.02.2019 18: 12: 13 TSI
NNNN - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:20 Kaynak: İHA
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