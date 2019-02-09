Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Çöken Binanın Etrafındaki 10 Binayı Boşalttık."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Çöken Binanın Etrafındaki 10 Binayı Boşalttık."

1 saat önce

IHAAW181213-ASA/09-02-2019- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Çöken binanın etrafındaki 10 binayı boşalttık." 09.02.2019 18: 12: 13 TSI NNNN.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
IHAAW181213-ASA/09-02-2019

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Çöken binanın etrafındaki 10 binayı boşalttık." 09.02.2019 18: 12: 13 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:20 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Murat Kurum, 3. Sayfa
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