Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan santral açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan santral açıklaması Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 yıllık geçici çalışma ruhsatı verilen termik santrallerin isimlerini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan santral açıklaması Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 yıllık geçici çalışma ruhsatı verilen termik santrallerin isimlerini açıkladı.

Bakan Kurum, Soma Termik Santrali'nin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santrali'nin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, 1 yıllık geçici çalışma ruhsatı verildiğini bildirdi.

Manisa Valiliğinde düzenlenen "İl Değerlendirme Toplantısı"na katılan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreyi ve milletin sağlığını ilgilendiren konularda gerekli adımları kararlı şekilde attıklarını vurguladı.

Yılbaşında 5 santrali tamamen, bir santrali de kısmi olarak kapattıklarını hatırlatan Kurum, "Kapatma işlemlerinden sonra da termik santrallerin çevre mevzuatı kapsamında yapmaları gereken çevre yatırımlarını, faaliyetlerini devam ettirip ettirmediklerini de sürekli olarak denetledik, takip ettik." dedi.

Kapatılan santrallerde yapılan incelemelere göre, işletmecilerin zorunlu olarak kurması gereken baca gazı filtrelerini, baca gazı arıtma ve sürekli emisyon ölçüm sistemlerini büyük ölçüde tamamladığına işaret eden Kurum, şöyle konuştu:

"Santrallerin kalan kısmında ise çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 142 milyon lira tutarındaki çevresel yatırımlarını tamamlayan Soma Termik Santrali'nin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santrali'nin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir."

Kurum, geçici faaliyet belgesi verilen tesislerin bacalarındaki emisyon değerini internet üzerinden sürekli izleyeceklerini vurgulayarak, şunları aktardı:

"Bu santrallerin devam eden yatırımlarına ilişkin programları da aldık. Bu programların da takipçisi olacağız. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığımız durumda mevzuata uygun olarak işletilen santrallerimize Çevre İzin Belgeleri'ni de vereceğiz. Mevzuatta yer alan limit değerlerin aşılması durumunda ise kapatma dahil tüm idari yaptırımları 1 Ocak'ta yaptığımız gibi kararlılıkla uygulayacağımızı duyurmak isterim."

Manisa'da gerçekleştirdikleri toplantıda kentin problemlerinin çözümüne yönelik istişareler yaptıklarını dile getiren Kurum, ocak ayında Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde meydana gelen depremlerde evleri ağır hasar alan vatandaşların yaralarını sardıklarını, depremzedelere için yapılan kalıcı konutların inşasının ise sürdüğünü söyledi.

Kurum, bakanlıklarının 18 yılda Manisa'da 32 milyar liralık yatırım yaptığını, 518 milyon lira değerinde de devam eden yatırımların bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Toplantıya Vali Ahmet Deniz, Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe belediye başkanları, bakan yardımcıları ile bakanlığa bağlı kuruluşlardan bürokratları katıldı.

Murat Kurum, Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 05:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan santral açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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