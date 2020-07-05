Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan termik santral açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan termik santral açıklaması Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hem geçici faaliyet belgesi verilenler hem de diğer termik santrallerin anbean izlendiğini belirterek "Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hem geçici faaliyet belgesi verilenler hem de diğer termik santrallerin anbean izlendiğini belirterek "Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde. Eğer çevre mevzuatına uymayan bir durum söz konusu olursa kapatma dahil, her türlü cezai işlemi yapacağımızı da kendilerine ifade ettik." dedi.

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Kütahya Valiliği ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, il idarecileriyle gerçekleştirdikleri toplantıda, Kütahya için önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Afyonkarahisar ile başlayıp Kütahya'yı da içine alan "Frigya Vadisi Medeniyet Çevre Projesi" hazırladıklarını anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Bu proje kapsamında Kütahya'mıza merkezi anlamda lojistik hizmetleri verecek, içinde bisiklet yollarının, yürüyüş yollarının olduğu Frigya Vadisi çevre projesi etabı kapsamında 2,5 milyonu hibe olmak üzere, 5 milyon liralık bir proje gerçekleştireceğiz. İl Özel İdaremizle birlikte bu projeyi yapacağız. İçinde sergi salonlarının, yürüyüş ve bisiklet alanlarının olduğu, bir karşılama hizmetinin verileceği binanın olduğu, yine burada çini atölyelerimizin, içinde vatandaşlarımızın gelip burada alışveriş yapabilecekleri, yöresel ürünlerin tanıtılacağı çok önemli bir projeyi Kütahya'mıza kazandırmış olacağız. Bu çerçevede projeyi Bakanlığımız, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğümüz ve Özel İdaremiz birlikte yürütüyor olacaklar."

Kurum, Kütahya Valiliğine, köy yollarının yapımı için 100 bin metrekare kilitli parke ihtiyacının karşılanması amacıyla nakdi destek sağlayacaklarını bildirdi.

Belediyelerin çöp kamyonu taleplerinin de karşılanacağını belirten Bakan Kurum, "Özel İdaremize 2 milyon lira hibe desteği sağlamak suretiyle bir an önce köy yollarımızın inşasını yapmış olacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, il merkezinde sağlık turizmini, termal turizmi canlandırmak ve daha da güçlü hale getirebilmek amacıyla Kütahya Belediyesine, Hazine mülkiyetindeki 12 bin metrekarelik yeri trampa edeceklerini ve burada termal sağlık turizmi tesisi kurulması amacıyla inşaatına Belediye tarafından en kısa sürede başlanacağını belirtti.

Kurum, İnköy Mahallesi'nde 9 bin metrekare alan belirlediklerini, şehrin içinde kalan sanayi alanlarını buraya taşımak suretiyle önemli bir kentsel dönüşüm projesi yapacaklarını duyurdu.

Geçici faaliyet belgesi verilen termik santraller

Bir gazetecinin sorusu üzerine, geçici faaliyet belgesiyle yeniden üretime başlayan termik santrallerini takip ettiklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"1 Ocak'ta termik santrallerimize ilişkin kararlar almıştık ve 5 santralimizi tamamen, bir santralimizi de kısmen kapatma işlemi yapmıştık. Gelinen süreçte termik santrallerimiz çevre mevzuatına uygun hale getirmek amacıyla çalışmalar, iyileştirmeler yaptılar; hem filtre işlemlerinde hem yakıt iyileştirme işlemlerinde. Aldığımız karar çerçevesinde 6 termik santralimize geçici faaliyet belgesi verdik. Bunların ikisi Kütahya'da; Seyitömer ve Tunçbilek termik santralleri. Bu kapsamda Seyitömer Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santrali'nin de 3 ünitesinden 2'sine bir yıl süreliğine geçici faaliyet belgesi verdik. Hem diğer termik santrallerimiz hem geçici faaliyet belgesi verdiğimiz termik santrallerimizi 7 gün 24 saat izliyoruz. Vatandaşımızın sağlığı bizim için her şeyin önünde. Eğer çevre mevzuatına uymayan bir durum söz konusu olursa da kapatma dahil her türlü cezai işlemi yapacağımızı da kendilerine ifade ettik. Anlık olarak bu santrallerimiz takip edilmektedir. Bir taraftan da iyileştirme işlemleri devam etmektedir. Kuru sisteme geçecekleri adımları da atmaktadırlar. Bize verdikleri iş termin planı çerçevesinde de süreçler anbean takip edilmektedir."

Kurum, başka bir soru üzerine, Murat Dağı'nda altın madeni aranmasına ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla ilgili mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının, Danıştay tarafından onandığını hatırlattı.

Bölgede çevre mevzuatına uygun olmayan bir şekilde işletme faaliyeti yapılamayacağına dikkati çeken Kurum, "Bize herhangi başvurusu söz konusu değil. Olması halinde de eğer bizim halkımızın sağlığını ilgilendiren, çevremize zarar verecek bir durum söz konusu ise ÇED izni hiçbir şekilde verilemez." diye konuştu.

Kütahya Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Kurum, Millet Bahçesi'nin yapılacağı bölge ile Vefa Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

Kütahya Valiliği, Murat Kurum, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 17:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan termik santral açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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