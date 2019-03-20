Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Denizli'deki Deprem) Hamdolsun Hiçbir Can Kaybımız Yok, 3...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Denizli'deki Deprem) Hamdolsun Hiçbir Can Kaybımız Yok, 3...

36 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Denizli'deki deprem) Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok, 3 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( Denizli'deki deprem) Hamdolsun hiçbir can kaybımız yok, 3 yaralımız var. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tabii bu depremler kentsel dönüşümün ülkemiz için ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Arkadaşlarımızla ve Valimizle görüştüm. Metruk binalarda yıkılmalar var, onun dışında herhangi bir hasar olmadığı bilgisi verildi. Çatılardan düşen kiremitlerden ve malzemelerden kaynaklanan yaralanmalar var. Ekiplerimiz beş ayrı noktada çalışmalarını ve tespitlerini yapıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Murat Kurum, Denizli, Politika
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