Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Denizli'deki deprem) Çardak'ta 100 konut ve 1 cami...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Denizli'deki deprem) Çardak'ta 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:16 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
: " ( Denizli
'deki deprem) Çardak
'ta 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik."
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