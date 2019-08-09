Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Denizli'deki deprem) Çardak'ta 100 konut ve 1 cami...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Denizli'deki deprem) Çardak'ta 100 konut ve 1 cami...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (Denizli'deki deprem) Çardak'ta 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " ( Denizli'deki deprem) Çardak'ta 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdik."
Murat Kurum, Denizli, Çardak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:16 Kaynak: AA
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