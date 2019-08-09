Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Denizli'deki deprem) Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Denizli'deki deprem) Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:16 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
: "( Denizli
'deki deprem) Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. En geç ay sonunda inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte 5-6 ay içinde bu konutları tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz"
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