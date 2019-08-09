Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda."
Murat Kurum, Denizli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:16 Kaynak: AA
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