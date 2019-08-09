Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Denizli'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:16 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, " Denizli
'de dün meydana gelen deprem sebebiyle incelediğimiz 976 binanın 108'i ağır hasarlı, 868'i de hafif hasarlı durumda."
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