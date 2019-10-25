Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Doğal sit alanlarımızda, yaylalarımızda, koylarımızda,...
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Doğal sit alanlarımızda, yaylalarımızda, koylarımızda,...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Doğal sit alanlarımızda, yaylalarımızda, koylarımızda,...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Doğal sit alanlarımızda, yaylalarımızda, koylarımızda, kıyılarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele ediyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Doğal sit alanlarımızda, yaylalarımızda, koylarımızda, kıyılarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele ediyoruz. Tıpkı Kapadokya'da, Ayder'de, Uzungöl'de, Salda'da ve Bodrum'da olduğu gibi kaçak yapılaşmaya hiçbir şart altında müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu çerçevede şu an bin 110 olan imar denetçi sayımızı 2 kat artırdık. 2 bin 100 imar denetçimizle kaçak yapılaşma ve imara, plana, ruhsata aykırı yapılaşmaları tespit ederek kararlı bir şekilde bu yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz."

Murat Kurum, Kapadokya, Uzungöl, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hadsizlik" çıkışına yanıt verdi
Kimlik kontrolüne takılan Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı TFF, oyuncularını döven Teknik Direktör Halit Kurt hakkında soruşturma başlattı Son dakika: Türkiye, ABD'ye terörist elebaşı Mazlum Kobani için nota verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 13:31:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Doğal sit alanlarımızda, yaylalarımızda, koylarımızda,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]