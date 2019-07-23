Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Toplamda 3 ilçe...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Toplamda 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:22 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
: "( Düzce
'deki su baskını
ve toprak kayması) Toplamda 3 ilçe 45 köyde hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan hasar tespit çalışmalarına göre 319 az hasarlı binamız, 45 ağır hasarlı binamız, 85 yıkık ve 26 da istinat duvarı olmak üzere toplamda 475 binamız bu heyelandan, selden etkilenmiş durumda. Yine 66 binamız da heyelan riski altında."
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