Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Afet bölgesine...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Afet bölgesine...

2 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Afet bölgesine ilişkin talep valiliğimiz kanalıyla gönderildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Afet bölgesine ilişkin talep valiliğimiz kanalıyla gönderildi. Afet İşleri Başkanlığımız bu süreci çalışıyorlar. Afet bölgesi ilan edilsin edilmesin, buradaki enkaz devletimiz tarafından en kısa sürede kaldırılacak."
Murat Kurum, su baskını, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:32 Kaynak: AA
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