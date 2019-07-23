Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Afet bölgesine...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Afet bölgesine ilişkin talep valiliğimiz kanalıyla gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:32 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
: "( Düzce
'deki su baskını
ve toprak kayması) Afet bölgesine ilişkin talep valiliğimiz kanalıyla gönderildi. Afet İşleri Başkanlığımız bu süreci çalışıyorlar. Afet bölgesi ilan edilsin edilmesin, buradaki enkaz devletimiz tarafından en kısa sürede kaldırılacak."
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