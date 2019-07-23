Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Bölgede herhangi...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Bölgede herhangi...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Bölgede herhangi bir salgın riskinden arkadaşlarımız bahsetmedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( Düzce'deki su baskını ve toprak kayması) Bölgede herhangi bir salgın riskinden arkadaşlarımız bahsetmedi. Bununla ilgili her türlü tedbiri valiliğimiz, AFAD, Kızılay ve tüm birimlerimiz almıştır."
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:34 Kaynak: AA
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