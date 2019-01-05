Bakan Kurum: Eczanelerde Poşetlerin Ücretsiz Olmasıyla İlgili Usul ve Esasları Yayınlayacağız
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eczanelerde poşet kullanımıyla ilgili, "Eczacılar odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışması yürütülüyor." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eczanelerde poşet kullanımıyla ilgili, "Eczacılar odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz. 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız." dedi.
ECZACILAR MUAF TUTULMAK İSTİYOR
Marketlerde 1 Ocak'tan itibaren ücretli poşet uygulaması başlatılmıştı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, "İlacın hijyen ortamının son kullanıcıya kadar korunmasını sağlamak için bu uygulamadan, İngiltere'deki gibi Türkiye'de de eczaneler muaf tutulmalı" açıklaması yapmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:14 Kaynak: AA
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