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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkez ve ilçelerimizde şuana kadar 58 yıkılan, 981...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkez ve ilçelerimizde şuana kadar 58 yıkılan, 981 ağır hasarlı, 823 orta hasarlı binamız var" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:46 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkez ve ilçelerimizde şuana kadar 58 yıkılan, 981 ağır hasarlı, 823 orta hasarlı binamız var" dedi. - ELAZIĞ
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