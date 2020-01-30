Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkez ve ilçelerimizde şuana kadar 58 yıkılan, 981... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Elazığ merkez ve ilçelerimizde şuana kadar 58 yıkılan, 981... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkez ve ilçelerimizde şuana kadar 58 yıkılan, 981...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkez ve ilçelerimizde şuana kadar 58 yıkılan, 981 ağır hasarlı, 823 orta hasarlı binamız var" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ merkez ve ilçelerimizde şuana kadar 58 yıkılan, 981 ağır hasarlı, 823 orta hasarlı binamız var" dedi. - ELAZIĞ

Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:46 Kaynak: İHA
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