Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağız."

Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:46 Kaynak: AA
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