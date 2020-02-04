Son Dakika › Güncel › Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini... - Son Dakika
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağız."
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:46 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağız."
Son Dakika Jandarmadan örnek davranış! Enkazda buldukları altınları sahibine teslim ettiler Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı Son Dakika: Van'daki çığ faciasından acı haber: Çığ altında 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü