Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 31 yıkık ve 654 hasarlı bina, Malatya'da 26 yıkık... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 31 yıkık ve 654 hasarlı bina, Malatya'da 26 yıkık ve 29 metruk yapı, 733 de hasarlı bina, Diyarbakır'da ise toplamda 3 yıkık ve 252 hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı. - ELAZIĞ