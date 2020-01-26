Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 31 yıkık ve 654 hasarlı bina, Malatya'da 26 yıkık... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 31 yıkık ve 654 hasarlı bina, Malatya'da 26 yıkık... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 31 yıkık ve 654 hasarlı bina, Malatya'da 26 yıkık...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 31 yıkık ve 654 hasarlı bina, Malatya'da 26 yıkık ve 29 metruk yapı, 733 de hasarlı bina, Diyarbakır'da ise toplamda 3 yıkık ve 252 hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 31 yıkık ve 654 hasarlı bina, Malatya'da 26 yıkık..., System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da 31 yıkık ve 654 hasarlı bina, Malatya'da 26 yıkık ve 29 metruk yapı, 733 de hasarlı bina, Diyarbakır'da ise toplamda 3 yıkık ve 252 hasarlı bina tespit edildiğini açıkladı. - ELAZIĞ

Murat Kurum, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:47 Kaynak: İHA
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