Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini... - Son Dakika
Son Dakika Politika Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamladık.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamladık. Elazığ'da 107 binanın yıkımını bitirdik. 441 tane acil yıkılması gereken bina var. Ağır hasarlı yıkılacak bina 4 bin 600 adet" dedi. - ELAZIĞ

Murat Kurum, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarmadan örnek davranış! Enkazda buldukları altınları sahibine teslim ettiler
Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanı'na cevap verecek kadar derece kaybına uğramadım AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İlker Başbuğ'un 'FETÖ'nün siyasi ayağı' sözlerine yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
22:33 Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sert tepki gösterdi
22:25 Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan kızı Hira'ya 270 bin TL'lik hediye
21:59 Yeşilçam efsanesi Ahmet Mekin'in vefat eden eşi şükran Kurteli toprağa verildi
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 23:05:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]