Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları) Sürsürü... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları) Sürsürü... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları) Sürsürü...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları) Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları) Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz."

Mustafa Paşa, Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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