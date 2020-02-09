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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları) Sürsürü...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları) Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:58 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları) Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz."
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