Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "( Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları) Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz."