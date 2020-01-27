Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " Elazığ'da 2 bin yeni konut üretimine başlayacağız. Saha ve zemin etüt çalışmaları bugün itibarıyla başladı."

Murat Kurum, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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