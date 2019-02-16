Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Erciş'te

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Erciş'te

50 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Erciş'teVAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Van'ın Erciş ilçesine geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Erciş'te, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Erciş'te

VAN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Van'ın Erciş ilçesine geldi.
Sabah saatlerinde beraberinde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva ile Erciş ilçesine gelen Bakan Kurum'u Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile kurum amirleri karşıladı. İlk olarak Kışla Mahallesinde Toplu Konut İdaresince tarafından kentsel dönüşüm 1. Etap alanında yaptırılan ticaret merkezi ve ofis inşaatını gezen Bakan Kurum burada yetkililerden bilgi aldı. Ardından, kentsel dönüşüm 2. Etap alanında incelemelerde bulunan Kurum vatandaşların sorunlarının dinleti, kentsel dönüşüm 2. ve 3. Etap alanlar ile ilçeye bir millet bahçesi yapılacağını ifade etti. Kurum buradaki incelemelerinin ardından, Vanyolu Caddesi üzerindeki Ak Parti Seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kurum burada yaptığı açıklamada, "Halka hizmet Hakk'a hizmettir" anlayışıyla kentleri ziyaret ettiklerini, tevazu içinde vatandaşların, kentlerin sorunlarıyla ilgili projeler geliştirdiklerini belirtti. Dün Diyarbakır'da vatandaşlarla kucaklaştıklarını, bugün de Erciş ve Van'da ziyaretlerde bulunduklarını ifade eden Kurum, Erciş'in birçok ilden büyük olduğunu ifade ederek ilçe merkezinde dolaştıkları sırada bazı sorunları da yerinde tespit ettiklerini ve bunların çözülmesi için çalışacaklarını anlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerin öncesinde bir manifesto açıkladı. 11 maddenin 8'i çevre ve şehircilikle alakalıydı. Hakkaniyet çerçevesinde illerin imar planları yapılacak ve bunlar illerin 50-100 yılını planlayacak. Bu plan çerçevesinde vatandaşların rıza gösterdiği işler yapılacak. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşların gönlünün olmadığı işleri yapmayacağız. Kentin geleceğini planlamak amacıyla mekansal planlama yapıyoruz. Erciş'in buna ihtiyacı var. Belediye Başkan Adayımız Prof. Dr. A. Menaf Turan bize sorunları iletti. Bakanlık olarak yeni imar planlarını hazırlıyoruz. Biz imar planlarında artık yatay mimariye önem vereceğiz. Ecdadın bize bıraktığı değerleri yansıtacak, kentle, yeşille bütünleşmiş projeler geliştireceğiz" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak son zamanlarda akıllı, marka şehirlere yönelik projeler yaptıklarını da anlatan Bakan Kurum, Erciş'in ihtiyacı olan üst ve altyapı anlamındaki tüm çalışmaları gerçekleştireceklerini bildirdi.
Kurum, 31 Mart seçimleri için hep birlikte "memleket işi gönül işi" diyerek çalmadık kapı, dokunmadık gönül, fethetmedik kalp bırakmayacaklarını belirterek, Van ve tüm ilçelerinde seçimi kazanarak AK Parti'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla başlayan, gönül belediyeciliği anlayışıyla devam eden süreçte hizmetleri tüm vatandaşlara götüreceklerini söyledi. Bakan Kurum açılışın ardından, Vanyolu Camisinde Cuma namazı kılarak ilçeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:57 Kaynak: İHA

Yerel
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