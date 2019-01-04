Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ergene Nehri'nde Kirliliği Önlemeye Yönelik Çalışmalarla...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ergene Nehri'nde Kirliliği Önlemeye Yönelik Çalışmalarla...

1 saat önce

IHAAW110045-SIY/04-01-2019- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ergene Nehri'nde kirliliği önlemeye yönelik çalışmalarla ilgili, "Ergene Nehri'ni kurtarmış ve daha doğal tarım yapılabilmesi çalışmalarını tamamlamış olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ergene Nehri'nde Kirliliği Önlemeye Yönelik Çalışmalarla..., System.String[]
IHAAW110045-SIY/04-01-2019

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ergene Nehri'nde kirliliği önlemeye yönelik çalışmalarla ilgili, "Ergene Nehri'ni kurtarmış ve daha doğal tarım yapılabilmesi çalışmalarını tamamlamış olacağız" dedi. 04.01.2019 11: 00: 45 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Ergene, Murat Kurum, Politika
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