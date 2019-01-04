Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ergene Nehri'nde Kirliliği Önlemeye Yönelik Çalışmalarla...
1 saat önce
IHAAW110045-SIY/04-01-2019- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ergene Nehri'nde kirliliği önlemeye yönelik çalışmalarla ilgili, "Ergene Nehri'ni kurtarmış ve daha doğal tarım yapılabilmesi çalışmalarını tamamlamış olacağız" dedi.
IHAAW110045-SIY/04-01-2019
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Ergene
Nehri'nde kirliliği önlemeye yönelik çalışmalarla ilgili, "Ergene Nehri'ni kurtarmış ve daha doğal tarım yapılabilmesi çalışmalarını tamamlamış olacağız" dedi. 04.01.2019 11: 00: 45 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:06 Kaynak: İHA
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