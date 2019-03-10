Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ergene ve Çorlu'da Çarpık, Düzensiz Sanayileşme Nedeniyle...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ergene ve Çorlu'da çarpık, düzensiz sanayileşme nedeniyle nehirlerimiz kirleniyordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Ergene ve Çorlu'da çarpık, düzensiz sanayileşme nedeniyle nehirlerimiz kirleniyordu. 2011 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'nin en büyük çevre projesini başlattık. Tüm Ergene'yi kapsayan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında çoğunluğu Tekirdağ'da bulunan sanayi tesislerinden kaynaklı kirliliği, merkezi atık su arıtma tesisleri vasıtasıyla sona erdiriyoruz. Bu tesisler vasıtasıyla arıtılan atık suların yaklaşık 80 kilometre kolektör hattıyla Marmara Denizi'ne derin deşarjı sağlanacak. Hedefimiz 2019 yılında ilk etabı tamamlamak. Bu proje tamamlandığında Tekirdağ'ın dereleri, nehirleri, havzaları tertemiz olacak."

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