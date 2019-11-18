Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin doğal sit...
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de 'Dipsiz Göl' olarak anılan bölgenin doğal sit... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin doğal sit...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini bildirdi.

Murat Kurum, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:52 Kaynak: AA
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