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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin doğal sit...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:52 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini bildirdi.
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