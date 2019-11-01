Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündemde olan İstanbul Boğazı'na ilişkin kanun tasarısı...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündemde olan İstanbul Boğazı'na ilişkin kanun tasarısı hakkında, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değildir.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:46 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündemde olan İstanbul Boğazı'na ilişkin kanun tasarısı hakkında, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değildir. Zaten şuanda yetki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında değildir. Bu yasaya ilişkin talepler uzun zamandır gelmekteydi. Boğazı imara açma veya İBB'nin olmayan yetkilerini alma söz konusu değildir" dedi. - İSTANBUL
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