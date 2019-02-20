Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum - Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin Açılışı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum - Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin Açılışı

15 dakika önce

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi ziyaretinden görüntüler GAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum - Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin Açılışı, System.String[]
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi ziyaretinden görüntüler GAZİANTEP - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nin açılışına katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:05 Kaynak: AA

Gaziantep, Millet Bahçeleri, Hasan Celal Güzel, Murat Kurum, Güncel
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