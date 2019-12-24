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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İBB protokolden çekildiğini söylüyor ama böyle bir yetkisi...
6 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İBB protokolden çekildiğini söylüyor ama böyle bir yetkisi yoktur" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İBB protokolden çekildiğini söylüyor ama böyle bir yetkisi yoktur" dedi. - ANKARA
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