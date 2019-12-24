Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İBB protokolden çekildiğini söylüyor ama böyle bir yetkisi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'İBB protokolden çekildiğini söylüyor ama böyle bir yetkisi... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İBB protokolden çekildiğini söylüyor ama böyle bir yetkisi...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İBB protokolden çekildiğini söylüyor ama böyle bir yetkisi yoktur" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İBB protokolden çekildiğini söylüyor ama böyle bir yetkisi yoktur" dedi. - ANKARA

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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