Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk Yaptığımız Hasar Tespit Çalışmaları Neticesinde...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:28 Kaynak: AA
Çanakkale Valiliği, 46 Artçı Sarsıntının Meydanda Geldiğini Duyurdu
Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi ve Köylerinde Deprem Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
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Çanakkale'deki Depremin Hasar Tespit Çalışmaları Başladı