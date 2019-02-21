Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk Yaptığımız Hasar Tespit Çalışmaları Neticesinde...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk Yaptığımız Hasar Tespit Çalışmaları Neticesinde...

20 dakika önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İlk yaptığımız hasar tespit çalışmaları neticesinde Ayvacık'da toplamda 12 köyümüzde 85 konut, 5 ahır, 1 okul ve 2 camimiz hasar gördü."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:28 Kaynak: AA

Ayvacık, Murat Kurum, Güncel
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