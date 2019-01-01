Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Barışı'na Başvuruları 15 Haziran 2019'a Kadar...
1 saat önce
IHAAW213513-SIY/31-12-2018- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Barışı'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz" dedi.
IHAAW213513-SIY/31-12-2018
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Barışı'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz" dedi. 31.12.2018 21: 35: 13 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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