Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Barışı'na Başvuruları 15 Haziran 2019'a Kadar...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Barışı'na Başvuruları 15 Haziran 2019'a Kadar...

1 saat önce

IHAAW213513-SIY/31-12-2018- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Barışı'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
IHAAW213513-SIY/31-12-2018

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Barışı'na başvuruları 15 Haziran 2019'a kadar uzatıyoruz" dedi. 31.12.2018 21: 35: 13 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Politika
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