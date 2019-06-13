Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İmar Barışı'nda 15 Haziran'da süre doluyor, süre uzatımı...
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İmar Barışı'nda 15 Haziran'da süre doluyor, süre uzatımı söz konusunu değil."
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:42 Kaynak: İHA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
: "İmar Barışı'nda 15 Haziran'da süre doluyor, süre uzatımı söz konusunu değil." - ANKARA
Bakan Kurum: İmar Barışı'nda süre uzatılmayacak
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