Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İmar Barışı'nda 15 Haziran'da süre doluyor, süre uzatımı...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İmar Barışı'nda 15 Haziran'da süre doluyor, süre uzatımı...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İmar Barışı'nda 15 Haziran'da süre doluyor, süre uzatımı söz konusunu değil."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İmar Barışı'nda 15 Haziran'da süre doluyor, süre uzatımı söz konusunu değil." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:42 Kaynak: İHA
15 haziran, çevre ve şehircilik bakanı, imar barışı, Güncel
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