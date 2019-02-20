Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İnşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki Dönüşümü...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İnşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki Dönüşümü...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İnşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştireceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İnşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:48 Kaynak: AA

Bayraklı, İzmir, Murat Kurum, Güncel
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