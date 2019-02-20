Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İnşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki Dönüşümü...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İnşallah İzmir Bayraklı Çiçek Mahallesi'ndeki dönüşümü hızlı şekilde gerçekleştireceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:48 Kaynak: AA
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