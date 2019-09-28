Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İstanbul depremi) Sahada 270 arkadaşımız hasar tespit...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İstanbul depremi) Sahada 270 arkadaşımız hasar tespit...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İstanbul depremi) Sahada 270 arkadaşımız hasar tespit çalışmalarına başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (İstanbul depremi) Sahada 270 arkadaşımız hasar tespit çalışmalarına başladı. Toplamda 2 bin 801 ihbar yapılmış durumda. Bu ihbarlara ilişkin arkadaşlarımız tespitleri yapıyor. 213 binanın incelemesi neticesinde 20 sivil binamız ağır hasarlı, 58 sivil binamız az hasarlı."

Murat Kurum, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:02 Kaynak: AA
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