Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İstanbul depremi) Sahada 270 arkadaşımız hasar tespit...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İstanbul depremi) Sahada 270 arkadaşımız hasar tespit çalışmalarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (İstanbul depremi) Sahada 270 arkadaşımız hasar tespit çalışmalarına başladı. Toplamda 2 bin 801 ihbar yapılmış durumda. Bu ihbarlara ilişkin arkadaşlarımız tespitleri yapıyor. 213 binanın incelemesi neticesinde 20 sivil binamız ağır hasarlı, 58 sivil binamız az hasarlı."
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