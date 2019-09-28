Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İstanbul depremi) Toplamda 10 bin toplanma alanımız var....
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İstanbul depremi) Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. Bu alanlar da sürekli güncelleniyor ve güncellenmeye de devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:06 Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: " (İstanbul depremi) Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. Bu alanlar da sürekli güncelleniyor ve güncellenmeye de devam edecek. 81 ilde Millet Bahçesi projemiz var. Bu Millet Bahçeleri projesi aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır. İlçelerimizde birçok kamu kuruluşu binası, okulların İstanbul'da yüzde 92'si yenilenmiş durumda. Bahçeleri bile toplanma yerleridir. İstanbul'un bu noktada herhangi bir eksikliği yoktur."
Deprem sonrası İstanbullular evini sigortalatmanın peşine düştü Bakan Kurum: Bodrum'daki kaçak yapıların hepsi yıkılacak Bakan Kurum canlı yayında açıkladı: 21 bin kaçak yapı yıkılacak AFAD: 3 günde 314 artçı deprem yaşandı