Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İstanbul'un tüm ilçelerinde kentsel dönüşümü hızlı bir...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İstanbul'un tüm ilçelerinde kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İstanbul'un tüm ilçelerinde kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:23 Kaynak: İHA
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