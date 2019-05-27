Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İstanbul'un tüm ilçelerinde kentsel dönüşümü hızlı bir...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İstanbul'un tüm ilçelerinde kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İstanbul'un tüm ilçelerinde kentsel dönüşümü hızlı bir şekilde yapmak istiyoruz." - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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