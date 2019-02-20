Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İzmir Bayraklı'daki Yapılardan Kaynaklı Kayaların Düşmesi...
25 dakika önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya şu an ekip yolluyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:24 Kaynak: AA
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