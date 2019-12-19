Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal İstanbul) Her projede hakkaniyetten yana tavır... - Son Dakika
Son Dakika Politika Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: '(Kanal İstanbul) Her projede hakkaniyetten yana tavır... - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal İstanbul) Her projede hakkaniyetten yana tavır...

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal İstanbul) Her projede hakkaniyetten yana tavır sergiledik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Kanal İstanbul) Her projede hakkaniyetten yana tavır sergiledik. O bölgede de arazi rantına müsaade etmeyiz. O bölgede de herhangi bir şekilde proje öncesinde alınmış bir şey söz konusu değildir." - ANKARA

Murat Kurum, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:48 Kaynak: İHA
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