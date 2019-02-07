Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Kartal'da Binanın Çökmesi) Riskli Gördüğümüz Alanda Ne...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Kartal'da Binanın Çökmesi) Riskli Gördüğümüz Alanda Ne...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Kartal'da binanın çökmesi) Riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa o binalarla ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "( Kartal'da binanın çökmesi) Riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa o binalarla ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:56 Kaynak: AA

Murat Kurum, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valisi'nin "İletişim Kurduk" Dediği Havva, 19 Saat Sonra Kurtarıldı Enkazdan Sağ Çıkarılan Annenin Duygulandıran Sorusundan 19 Saat Sonra Mucize Gerçekleşti

Bakan Kurum'dan Umutlandıran Açıklama: Göçük Altından Sesler Alıyoruz Son Dakika! AİHM, Çukur Eylemleri İddialarını Kabul Etmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:35:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Kartal'da Binanın Çökmesi) Riskli Gördüğümüz Alanda Ne...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]