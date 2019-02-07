Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Kartal'da Binanın Çökmesi) Riskli Gördüğümüz Alanda Ne...
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Kartal'da binanın çökmesi) Riskli gördüğümüz alanda ne kadar bina varsa o binalarla ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda işlemler yapılacak"
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:56 Kaynak: AA
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