Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da yıkılan binanın olduğu yerde yaptığı açıklamada,...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da yıkılan binanın olduğu yerde yaptığı açıklamada,...

2 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da yıkılan binanın olduğu yerde yaptığı açıklamada, "Kartal'da yıkılan binaların yerine sağlam binaları en geç yıl sonunda teslim edeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da yıkılan binanın olduğu yerde yaptığı açıklamada,..., System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da yıkılan binanın olduğu yerde yaptığı açıklamada, "Kartal'da yıkılan binaların yerine sağlam binaları en geç yıl sonunda teslim edeceğiz" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:20 Kaynak: İHA
Murat Kurum, Kartal, 3. Sayfa
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