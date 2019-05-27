Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da yıkılan binanın olduğu yerde yaptığı açıklamada,...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da yıkılan binanın olduğu yerde yaptığı açıklamada, "Kartal'da yıkılan binaların yerine sağlam binaları en geç yıl sonunda teslim edeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da yıkılan binanın olduğu yerde yaptığı açıklamada, "Kartal'da yıkılan binaların yerine sağlam binaları en geç yıl sonunda teslim edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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