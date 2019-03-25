Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Binanın Yerine...
1 saat önce
IHAAW130232-ASA/25-03-2019- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın yerine bugün yeni bina yapmak üzere temelini atıyoruz" dedi.
IHAAW130232-ASA/25-03-2019
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın yerine bugün yeni bina yapmak üzere temelini atıyoruz" dedi. 25.03.2019 13: 02: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:09 Kaynak: İHA
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