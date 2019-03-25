Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Binanın Yerine...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Binanın Yerine...

1 saat önce

IHAAW130232-ASA/25-03-2019- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın yerine bugün yeni bina yapmak üzere temelini atıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
IHAAW130232-ASA/25-03-2019

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın yerine bugün yeni bina yapmak üzere temelini atıyoruz" dedi. 25.03.2019 13: 02: 32 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:09 Kaynak: İHA

Murat Kurum, 3. Sayfa
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