Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Binanın Yerine...
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın yerine bugün yeni bina yapmak üzere temelini atıyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:35 Kaynak: İHA
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