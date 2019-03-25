Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Binanın Yerine...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Binanın Yerine...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın yerine bugün yeni bina yapmak üzere temelini atıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kartalda 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın yerine bugün yeni bina yapmak üzere temelini atıyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:35 Kaynak: İHA

Murat Kurum, 3. Sayfa
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