Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Yılda 300 Bin Konutu...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Yılda 300 Bin Konutu...

1 saat önce

IHAAW105334-SIY/06-02-2019- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yılda 300 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Yılda 300 Bin Konutu..., System.String[]
IHAAW105334-SIY/06-02-2019

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yılda 300 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. 06.02.2019 10: 53: 34 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:59 Kaynak: İHA

Murat Kurum, Politika
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