Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Yılda 300 Bin Konutu...
1 saat önce
IHAAW105334-SIY/06-02-2019- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yılda 300 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.
IHAAW105334-SIY/06-02-2019
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yılda 300 bin konutu dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. 06.02.2019 10: 53: 34 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:59 Kaynak: İHA
Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut
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