Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kocaeli'deki çalışmaları havadan inceledi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kocaeli'deki çalışmaları havadan inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kocaeli'deki çalışmaları havadan inceledi -İzmit Körfezi'ndeki denetimleri değerlendiren Bakan Kurum: -"Bu çerçevede geçen yıl 13 milyon lira cezai işlem uyguladık" Kocaeli'de deniz uçağı ile havadan projeleri ve İzmit Körfezi'ni inceleyen Çevre ve...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kocaeli'deki çalışmaları havadan inceledi

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- İzmit Körfezi'ndeki denetimleri değerlendiren Bakan Kurum:

-"Bu çerçevede geçen yıl 13 milyon lira cezai işlem uyguladık"

KOCAELİ - Kocaeli'de deniz uçağı ile havadan projeleri ve İzmit Körfezi'ni inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Gemilerin bıraktığı atıklardan sintinelere, yine adalardaki kirliliklere, bölgedeki tesislerin hem hava hem de deniz kirliliğine ilişkin denetimlerimizi yapıyoruz. Bu çerçevede geçen yıl 13 milyon lira cezai işlem uyguladık" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi toplantıya katılmak ve incelemelerde bulunmak amacı ile geldiği Kocaeli'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz uçağı ile bölgedeki projeleri, İzmit ilçesine yapılması planlanan millet bahçesinin inşa edileceği alanı havadan inceledi. Bakan Kurum'a Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti. İzmit Körfezi'nde yapılan denetimler ile ilgili yetkililerden bilgiler alan Kurum'un havadaki incelemeleri yaklaşık yarım saat sürdü.

"Millet Bahçemizi yerinde inceledik"

Uçakla yapılan denetim sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Kocaeli'deki projeleri yerinde gördüklerini ve İzmit Körfezi'ni denetlediklerini ifade ederek, "Bugün hem Kocaelimiz'in sorunlarını istişare ettik hem de projeleri yerinde görme fırsatımız oldu. Az önce de Kocaeli Büyükşehir Belediyemize ait deniz uçağımızla ki Türkiye'de 3 uçaktan bir tanesi ile Kocaelimiz'in geneline ilişkin tüm alanlar görme fırsatımız oldu. Millet Bahçemizi yerinde inceledik ki 200 bin metrekarelik, sulak alanı da içine aldığımızda 1 milyon metrekareye ulaşan bir millet bahçesi. Havadan da gördük, yapıldığı zaman Kocaelimiz'e çok büyük bir değer katacak. Vatandaşımızın 7 gün 24 saat vakit geçireceği önemli bir alan olacaktır. Ardından İzmit ilçemizdeki kentsel dönüşüme alınan Cedit Mahallesi'ni yine havadan gördük. Burada da TOKİ eli ile hakikaten İzmitimiz'e, Kocaelimiz'e yakışacak çok önemli bir projeyi yıl sonu başlatmış olacağız. Kömürcüler OSB'nin kaldırılması sürecini, yönetimiyle de istişare ettik ve Dilvamız'ın OSB'nin ayrıldığı alan ve yanında yine Tavşancıl bölgesinin üst kısmında kalan alanda rezerv konutlar yapmak suretiyle yeniden inşa edeceğiz" dedi.

"Bu çerçevede geçen yıl 13 milyon lira cezai işlem uyguladık"

Deniz uçağı ile İzmit Körfezi'nin ve denetlenerek kirliliğin önlendiğini belirten Kurum, "Deniz uçağımızla denizlerimizde, kıyılarımızda, adalarda, bölgemizdeki Körfezimiz'deki tüm alanlardaki denetimlere şahit olduk. Belediyemiz eli ile bu denetimleri sürdürüyoruz. Gemilerin bıraktığı atıklardan sintinelere, yine adalardaki kirliliklere, bölgedeki tesislerin hem hava hem de deniz kirliliğine ilişkin denetimlerimizi yapıyoruz. Bu çerçevede geçen yıl 13 milyon lira cezai işlem uyguladık. İnşallah yapacağımız çalışma ile bu bölgeyi büyüteceğiz ve tüm Marmara Bölgesinde denizimize kirletme unsuru ne var ise bu unsurlara cezai işlem havadan yapabilecek uçağımızla birlikte belediyemiz ile bu ortak çalışmayı yürüteceğiz. Bu çerçevede denizlerimizi ve kıyılarımızı temiz tutacak adımları atacağız" diye konuştu.

Murat Kurum, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 20:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kocaeli'deki çalışmaları havadan inceledi - Son Dakika

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