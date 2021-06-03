Üye Girişi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da konuştu Açıklaması

03.06.2021 17:31
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da konuştu Açıklaması, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nde 17 milyon ton kullanılabilir atığın toplanarak dönüştürüldüğünü belirterek, "Topladığımız her birim çöp su demekti, ağaç demekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nde 17 milyon ton kullanılabilir atığın toplanarak dönüştürüldüğünü belirterek, "Topladığımız her birim çöp su demekti, ağaç demekti. 209 milyon ağacımızı kurtardık, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık." dedi.

Kurum, Kültür Park'ta düzenlenen Çevre Projeleri Tanıtım Programı'nda, Çevre Haftası'nda yeni projelerle ve yeşil yatırımlarla Konya'da özel bir günü yaşadıklarını söyledi.

Çevreye saygılı şehirler hedefiyle Konya Tarihi Kent Merkezi Hava Kalitesi İyileştirme Projesi'nin birinci etap çalışmalarını başlattıklarını anımsatan Kurum, Konya'da yürütülen çevre yatırımlarını paylaşmanın heyecanını yaşadığını aktardı.

Kurum, çevre koruma ve İklim değişikliğiyle mücadeleye dair binlerce ayrı projenin aralıksız sürdüğüne işaret ederek, "Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerindeki Sıfır Atık Projemizle sokaklarımızdaki 17 milyon ton kullanılabilir atığı topladık, dönüştürdük. Topladığımız her birim çöp su demekti, ağaç demekti. 209 milyon ağacımızı kurtardık, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. Üç yılda geri kazanım oranımızı yüzde 13'ten yüzde 19'a çıkardık." diye konuştu.

5 Haziran'da 11 millet bahçesi daha açılacak

Salgın döneminde yeşil alanlarının öneminin daha da arttığına işaret eden Kurum, 81 ilde 55 milyon metrekarelik alanda 321 millet bahçesi projesinin hızını artırdıklarını vurguladı.

Kurum, 57 millet bahçesinin tamamlandığını hatırlatarak, 264 millet bahçesinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 11 millet bahçesinin açılışının yapılacağı bilgisini veren Kurum, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak, tüm doğal alanlarımızı birbirine bağlayan, yeni cazibe alanları oluşturan ekolojik koridorlarımızın pilot uygulamalarını 22 ilimizde başlattık. Bu kapsamda Ankara'dan Kızılırmak Deltasına, Ege'de Foça'ya, Akdeniz'de Patara'ya ve Doğu Anadolu'da Van Gölü'ne kadar gidecek 4 ana ekolojik hat oluşturuyoruz. Ülkemize has bitki ve hayvan türlerimizi korumak için, nehirlerimizi, ormanlarımızı daha iyi koruyabilmek için son 2 yılda korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 1 artırdık. Yüzde 9,6'dan yüzde 11'e çıkardık. OECD ortalaması olan yüzde 17'ye ulaşma hedefimiz için var gücümüzle çalışıyoruz."

"480 kilometre bisiklet yolunu tamamladık"

Bisikletin temiz hava ve sağlık olduğuna işaret eden Kurum, "Ülkemize 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu yapmak için yola çıktık. Şu ana kadar sadece Bakanlık eliyle 480 kilometre bisiklet yolunu tamamladık. Projesi bitmiş 450 kilometre bisiklet yolunun ise inşa çalışmalarına hızla devam ediyoruz." diye konuştu.

Kurum, ülkeye yaptıkları yatırımların tamamının Konya'da da yapıldığına dikkati çekerek, kente millet bahçelerinden bisiklet yollarına, gürültü bariyerlerinden hava kalitesinin iyileştirilmesine kadar milyarca liralık yatırımın kazandırıldığını vurguladı.

Konya'ya ekolojik koridor kazandırdıklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Tuz Gölü, Beyşehir, Meke, Acı Göl'den Kapadokya'ya kadar uzayan yeşil hattımızı hazırlıyoruz. Vatandaşlarımız bisiklet yollarından tüm bu güzergahı gezebilecek, gençlerimiz, çocuklarımız yürüyüş yollarıyla doğayı adeta keşfe çıkacak. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu deyince şöyle hemen bütün Konyalıların göğsü kabarıyor. Gururla söylüyorum. Konyamız işte bu 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde 600 bin bisiklet kullanıcısı 515 kilometre bisiklet yoluyla bisikletin tartışmasız başkentidir. Bu gururu bizlere yaşatan eski yeni tüm başkanlarımıza sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğru İbrahim Altay, Bakan Kurum ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'a bisiklet hediye etti.

Öte yandan Bakan Kurum ve beraberindekiler, alanda açılan "Geçmişten Günümüze Bisiklet Şehri Konya Fotoğraf Sergisi"ni ziyaret etti, akrobasi gösterisi yapan bisikletlilerin performansını izledi.

Programa, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile vatandaşlar katıldı.

Emine Erdoğan, Murat Kurum, Bisiklet, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Kastamonu Emniyeti'nin Kastamonu Emniyeti'nin "yaya geçidini kullanan köpek" paylaşımı ilgi gördü Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor Kuryeyi alıkoyduğu öne sürülen İpek Hattat, hakim karşısında kendisini Kuryeyi alıkoyduğu öne sürülen İpek Hattat, hakim karşısında kendisini "Üşümemesi için içeri davet ettim" diyerek savundu Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti

Son Dakika Haberleri
17:29 Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!
17:23 Ahmet Davutoğlu'nun yardımcısı istifa etti! Neslihan Çevik partiden neden istifa ettiğini açıklamadı
17:23 Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek
17:20 TCDD eski genel müdürü Apaydın, tanığı olduğu YHT kazası davasıyla ilgili konuştu: İnsan hatasıyla oldu
17:10 Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak
17:08 İbrahim Zarap'a 10 yıl 4 ay hapis! Kızının gözleri önünde eski eşini dövmüştü
17:04 Ankara'da kimyasal madde fabrikası alev alev yanıyor
16:48 Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı
16:35 Düğün salonları açıldı, talep patlaması yaşandı! Binlerce çift yer arıyor
16:28 Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı
Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu         
17:41
Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti! Samsunspor'dan Ertuğrul Sağlam istifa etti!         
17:30
Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek         
17:23
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Alex de Souza'ya teklif yapacak         
17:11
Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı Artırılmış gerçeklik gözlüğüyle AVM'lerde HES kodu sorgulama dönemi başladı         
17:02
Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı Musa Orhan'ın avukatı Ezgi Mola'ya destek olan 16 ünlü hakkında suç duyurusu yaptı         
16:48
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş! Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş!         
16:05
Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı         
15:32
Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim         
15:28
Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı         
15:26
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor Güçlü ekonomisiyle dikkat çeken Japonya'nın bilinmeyen karanlık yüzü var! En çok kadınları etkiliyor         
14:16
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 17:45:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement