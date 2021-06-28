Bakan Kurum, Millet Bahçesi ve Millet Camisi inşaat alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke haline gelerek, tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğiyle mücadele edebileceğini belirtti.

Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Konya'da, eski stadyum alanına inşa edilen Millet Bahçesi ve Millet Camisi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Kurum, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Eski stadın bulunduğu alana millet bahçesi yaparak hem Konyaspor'un anılarını yaşatmayı, hem de tüm Konya halkına hizmet verecek bir alan oluşturmayı hedeflediklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Konya merkez ve ilçelerinde toplamda yaklaşık 2 milyon 400 bin metrekarelik 14 millet bahçesini projelendirdik. Türkiye'nin ekolojik dönüşümünü gerçekleştirmek üzere millet bahçesi projelerini kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm Türkiye'de 10 millet bahçesini daha milletimizle buluşturmuştuk. Toplamda 61 millet bahçesini tamamladık ve bitirdiğimiz, devam eden şu an yaklaşık 57 milyon metrekarelik 326 adet millet bahçemiz var. Hedefimiz bu çerçevede 81 ilimizde, 81 milyon metrekare hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

Konya şehir merkezinde yapılacak millet bahçesine ilişkin bilgi veren Kurum, "Millet bahçemizin içinde yaklaşık 14 bin 400 kişi kapasiteli bir Selahattin Cami'miz olacak. Bu camimiz, Selçuklu, Osmanlı mirası, Konya'mızda Cumhuriyet dönemine ait yapacağımız önemli bir eser olacak. İnşallah atalarımızın yadigarlarını koruduğumuz, gün yüzüne çıkardığımız ve burada şehir stadyumumun bulunduğu alandan da yeni camimizle selamladığımız bir anlayışla projemizi gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sulama projesi yatırımlarını anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarım Bakanlığımızla sulama projesi yatırımlarını, bekleyen yatırımları daha hızlı yapmak adına, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2-3 milyar tutarında projeler hazırlandı ve etaplar halinde ihale ediyoruz. Konya'da da 7 projenin ihalesini gerçekleştirdik. Gerek bitme aşamasındaki sulama kanalları, gerek yeni yapılacaklar, gerek gölet projeleri olsun, bu süreci takip ediyoruz. Türkiye'mizde yapılması gereken tüm sulama projelerine ilişkin Tarım Bakanlığımız bir proje yürütüyor. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak onlara destek olabilecek, bu projelerin 1 gün daha önce yapılmasını sağlayacak çalışmaları beraber yürütmeye gayret gösteriyoruz."

Kurum, sulama projelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki iklim değişikliği tüm dünyayı etkiliyor. Ülkemizi de etkiliyor, etkilemeye devam edecek. Biz iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirerek, kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundayız. Tarım alanında, turizm, sanayi, savunma sanayi alanında amacımız, hedefimiz bu. 2030'larda 2050'lerde artık su savaşları çıkacak. baktığımızda 2020, 2021 en sıcak yıllar oldu. Bu sıcaklık artarak devam edecek. Dolayısıyla hem iklim değişikliğiyle mücadelede, yeşil alanların artırılması ekolojik koridorların açılması olsun, hem de şehrimizin, ülkemizin nefes aldığı yeşil alanların okyanusların, derelerin korunacağı adımları atıyor, ülkemizin kuzeyiyle güneyini, doğusuyla batısını birbirine bağlayacak 4 ekolojik ana hat üzerinde millet bahçeleriyle de şehirlerimizi buluşturup bağlıyoruz. Yatayda şehirlerimizin nefes alacağı alanlar oluşturuyoruz. Bunun için de sulama projelerinin yapılması, yeşil alanlarımızın, korunan alanlarımızın arttırılması gibi birçok eylemimiz var. Bu çerçevede de amacımız, hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Bakan Kurum, alandaki incelemelerinin ardından Konya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Burada Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri ve kentteki gazetecilerle bir araya gelen Kurum, gazetecilerin kentin kalkınmasında fedakarlıkla çalıştığını belirterek, basın mensuplarına, özverileri dolayısıyla teşekkür etti.

Kurum, son Genel Kurul'da güven tazeleyerek yeniden Cemiyet Başkanlığına seçilen Sefa Özdemir'e hayırlı olsun dileklerini iletti