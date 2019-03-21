Son Dakika Haberleri: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Malatya'daki Deprem) Ekiplerimiz Hemen Olay Yerine...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Malatya'daki Deprem) Ekiplerimiz Hemen Olay Yerine...

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Malatya'daki deprem) Ekiplerimiz hemen olay yerine gittiler.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Malatya'daki deprem) Ekiplerimiz hemen olay yerine gittiler. Tespit çalışmalarını yapacaklar ama ilk gelen bilgilere göre çok önemli bir hasarımız yok gözüküyor. Birkaç evimizde ufak tefek hasarlar söz konusu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:10 Kaynak: AA

Murat Kurum, Malatya, Güncel
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